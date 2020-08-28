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رياضة

رنا الجوهري: الاجتهاد والتركيز وراء حصد دوري الطائرة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبرت رنا الجوهري، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بحصد لقب الدوري العام، بعد الفوز على أصحاب الجياد بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الجمعة، على صالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة، ليحسم الفريق البطولة رسميا.

وأضافت أن جهود الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي، المدير الفني، وتركيز اللاعبات، وراء الفوز ببطولة الدوري قبل نهاية الموسم بمباراتين، مؤكدة أن هذا يأتي بعد تعليمات الجهاز الفني ودعم جمهور النادي.

وأوضحت رنا أن الاستعداد القوي عقب عودة النشاط بعد توقف طويل وراء الظهور بشكل جيد في المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق، حيث عادت اللياقة البدنية والفنية في وقت سريع.

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