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برلمان

برلمانى: القبض على القيادي الإرهابي محمود عزت يسدل الستار على الأنشطة الدموية للجماعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:08 م
الارهابي محمود عزت
الارهابي محمود عزت
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب بتمكن أجهزة الأمن وجهاز الأمن الوطني في القبض على القيادي الارهابي الهارب محمود عزت مرشد جماعة الإخوان بعد 7 سنوات كاملة من هروبه في إحدى الشقق في منطقة التجمع الخامس.

قائلا في بيان له اليوم، إنها ضربة هائلة للجماعة تقضي على الأنشطة المشبوهة لها وتحركاتها المريبة في الشارع المصري طوال الفترة الماضية، لافتا إلى أن القبض على عزت نجاح كبير لأجهزة الأمن المصرية في ملاحقة قيادات الجماعة الارهابية ومحاصرة نشاطاتهم.

وشدد خليل ان السنوات الماضية اثبتت ان جماعة الإخوان الإرهابية اصل العنف والارهاب والتطرف في البلاد وهى أم الجماعات المتشددة من داعش للقاعدة لجبهة النصرة لغيرها.

وأضاف خليل، أن القاء القبض على محمود عزت سيكشف الكثير من أسرار الجماعة الارهابية واتصالاتها بالخارج وبالأخص في قطر وتركيا.
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