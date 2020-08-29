أكثر من ساعة.. الحصول على قيلولة يصيبك بهذا المرض المزمن

وقال الدكتور زهي بان، مؤلف الدراسة، إن القيلولة أثناء النهار شائعة في جميع أنحاء العالم، وذلك لأنهم يعتقدون أنها

تحسن

أداءهم

العقلي ، ولكن الذين يحصلون على

أكثر

من ساعة يمكن أن

يصابوا

بأمراض القلب

بنسبة الثلث (34 في المائة)، مقارنة بالأشخاص الذين يحصلون على ساعة واحدة من القيلولة،

وارتفع خطر الوفاة قبل الأوان بنسبة 30%.