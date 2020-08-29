أكثر من ساعة.. الحصول على قيلولة يصيبك بهذا المرض المزمن

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة قوانغتشو الطبية بالصين، أن الحصول على قيلولة لفترة طويلة في اليوم قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بـ أمراض القلب، أو الموت في سن صغيرة.
في أخبار سيئة لعشاق القيلولة، وجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن النوم لمدة ساعة أو أكثر كل يوم قد يزيد من خطر الموت المبكر أو الإصابة بـ أمراض القلب بمقدار الثلث تقريبا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأكد الباحثون أن الحصول على قيلولة بعد الظهر قد يكون مفيدا للأشخاص الذين لا ينامون كثيرًا في الليل، لكن الباحثين في هذه الدراسة أكدوا أن الأشخاص الذين يحصلون على قيلولة لوقت طويل في الظهر يمكن أن يكونوا اكثر عرضة للإصابة بـ أمراض القلب.
وأفادت الأبحاث السابقة، بأن الحصول على قيلولة لفترة طويلة في فترة الظهر يمكن أن يسبب تورمًا داخليًا يسمى الالتهاب، وهو أمر سيئ للقلب، حيث يمكن أن تكون علامة مبكرة على الإصابة بمشاكل صحية، وأبرزها مرض اعتلال الصحة، وأمراض القلب.
وقال الباحثون، إنه تم إجراء الدراسة على أكثر من 300 ألف شخص ومتابعة عاداتهم اليومية في القيلولة وصحتهم والأمراض التي أصيبوا بها، وأظهرت النتائج أن التأثير كان أسوأ بالنسبة للنساء بنسبة 22%.
وأثبتت العديد من الدراسات أن أخذ قيلولة يمكن أن تتسبب في تدهور صحة القلب، ولكن هناك بعض الدراسات قد وجدت أن النوم أثناء النهار يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية.
وقال الدكتور زهي بان، مؤلف الدراسة، إن القيلولة أثناء النهار شائعة في جميع أنحاء العالم، وذلك لأنهم يعتقدون أنها تحسن أداءهم العقلي، ولكن الذين يحصلون على أكثر من ساعة يمكن أن يصابوا بأمراض القلب بنسبة الثلث (34 في المائة)، مقارنة بالأشخاص الذين يحصلون على ساعة واحدة من القيلولة، وارتفع خطر الوفاة قبل الأوان بنسبة 30%.
واقترح الدكتور بان أن القيلولة قد تكون مفيدة في الواقع للأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم في الليل، ولكن تشير النتائج إلى أن القيلولة كلما كانت أقل أي حوالي 30 إلى 45 دقيقة، قد تحسن صحة القلب لدى الأشخاص الذين ينامون بشكل غير كافٍ في الليل.