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حوادث

فتوى مجلس الدولة تلزم جامعة طنطا بسداد ٣٥ ألف جنيه لإحدى الشركات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:02 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، إلى إلزام جامعة طنطا بسداد ٣٥ ألف جنيه لإحدى شركات توريد المفاصل الصناعية لقسم العظام بالمستشفى التعليمي للجامعة.

وأكدت الجمعية فى فتواها أن الجامعة أبرمت عقدا مع إحدى الشركات لتوريد مفاصل صناعية لقسم العظام بالمستشفى التعليمي بقيمة اجمالية ٢٥٥ ألفا و١٢١ دولارا، وذلك لأن تلك الأصناف يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية.

وأوضحت أن الجامعة التزمت بأداء قيمة هذه الأصناف للشركة بالدولار الأمريكي، ولذلك فإن الجامعة ملزمة بشراء الدولار الأمريكي من البنك لسداد القيمة المتفق عليها حينذاك، وتقدمت الشركة بطلب للجامعة تلتمس حساب مستحقاتها على أساس سعر بيع الدولار المعلن بقيمة ١٧,٢٤ جنيه طبقا للسعر المعلن في البنك المركزي.

وقالت الجمعية إنه فى حالة السداد بالجنيه المصرى يتعين عليها حساب سعر الدولار وفقا لسعر البيع المعلن من البنك المركزى، وهو السعر الذي يعادل الالتزام الأصلي (السداد بالدولار)، خاصة و أن الشركة قامت باستيراد تلك الأصناف من الخارج بعد قيامها بشراء الدولار وفقا لسعر البيع المعلن من البنك المركزى، ولذلك وجب على الجامعه سداد المستحقات بالسعر المعلن عنه.
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