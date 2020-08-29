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محافظات

استغاثة من قرار فرض الرسوم.. توقف سوق التبن الأخضر بالوادي الجديد والعمالة الخاسر الوحيد

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:01 ص
توقف سوق التبن الأخضر
توقف سوق التبن الأخضر بالوادي الجديد والعمالة الخاسر الوحيد
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منصور ابوالعلمين
سادت حالة من الاستياء بين مزارعي  الوادي الجديد، بعد توقف سوق التبن الاخضر والذي أدي بطبيعته إلى تشريد العمالة وقطع أرزاق العشرات من الشباب وذلك بسبب  قيام المحافظه  بفرض رسوم زيادة علي  خروج التبن الاخضر من المحافظه .

يقول محمد احمد أحد المزارعين، إن معظم المواطنين بالمحافظة يمتهنون الزراعة وخاصة البرسيم الحجازي ويزرعونها بكميات كبيرة , لاستخدامه للعديد من الأغراض منها كعلف مجفف "تبن أخضر " ويقومون ببيعه لاصحاب المزارع بالمحافظات الاخري , ويستخدم ايضا كعلف أخضر لتربية الماشية بالإضافة إلى التبن الأبيض الناتج عن محصول القمح ويقومون ببيعها لأصحاب المزارع بالمحافظات الاخري .

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وأوضح  أن العشرات من الشباب كانوا يعملون في تعبئة التبن الاخضر والابيض ,بالاضافة إلى تشغيل العديد من السائقين لنقل التبن الي محافظات الوجه البحري ولكن بعد قيام محافظ الاقليم  بفرض رسوم  مرتفعه  علي خروج التبن ، توقف التجار واصحاب السيارات عن نقل التبن لكونه عديم الجدوى وبالتالي تم تشريد العشرات من العمالة لتوقف السوق نهائيًا .

وأكد محمد حسين  تاجر تبن أنه كان يقوم بنقل 5 عربات بمقطورة أسبوعيا للمزارع بمحافظات الوجه البحري وتشغيل عددًا لا بأس به من العمالة الذين يقومون بتعبئة وتحميل السيارات , ولكن  قرار المحافظه بفرض رسوم  زياده علي  سعر الطن الواحد  ادي الي توقف عملية البيع والشراء  الأمر الذي يصعب علي التاجر أو صاحب المزرعة أن يغطي تكاليف العمالة بجانب تكلفة النقل .

ولفت الي أن نولون السيارة من الوادي الجديد للقاهرة كان حوالي 3000وبعد قرار المحافظه بفرض رسوم علي الطن الواحد  الامر الذي يصعب معه تغطية نفقات العمالة وتغطية المصاريف بجانب اجور العماله .

واضاف ان ثمن طن التبن كان حوالي  2300 جنيه من المزرعه يقوم التاجر بنقله إلى إحدى محافظات الوجه البحري ويبيعها لأصحاب مزارع الابقار ولكن  بعد فرض  رسوم المحافظه  وصل سعر الطن الي 1400 جنيه  بفارق  900 جنيه خسارة  وهذا السعر لا يجدي  ما تسبب في عزوف السائقين والتجار عن التعامل مع المزارعين وتعتبر الضحية الوحيدة العمالة التي كانت تعمل في سوق التبن ، بالاضافة  الي اصحاب المزارع  والتي  تعرض معظمها للبوار بسبب قرارارات المحافظ التعسفيه .

وأشار الي أن كميات التبن التي كانت تخرج من المحافظة أسبوعيا حوالي 200 طن تبن جاف, فضلا عن تشغيل العشرات من الأيدي العاملة .

من جانب أخر أكد محمد عطية عضو نقابة الفلاحين سابقا  أنه يجب علي المسؤلين بالمحافظه، الغاء  قرار فرض رسوم  علي نقل التبن حتى يستطيع التجار تغطية النفقات وتشغيل العمالة وتحريك سوق التبن من جديد لكي يستوعب الكم الهائل من العمالة المشردة والمهددة بالحبس .

وأوضح عطية أن معظم المزارعين عليهم ديون لبنك التنمية وكانوا يعتمدون علي بيع التبن لسداد مديونياتهم ومستلزماتهم فماذا يصنعون الآن بعد توقف البيع والشراء وتشريد العشرات من الاسر؟

استغاثة من قرار فرض الرسوم.. توقف سوق التبن الأخضر بالوادي الجديد والعمالة الخاسر الوحيد
استغاثة من قرار فرض الرسوم.. توقف سوق التبن الأخضر بالوادي الجديد والعمالة الخاسر الوحيد
استغاثة من قرار فرض الرسوم.. توقف سوق التبن الأخضر بالوادي الجديد والعمالة الخاسر الوحيد
استغاثة من قرار فرض الرسوم.. توقف سوق التبن الأخضر بالوادي الجديد والعمالة الخاسر الوحيد
استغاثة من قرار فرض الرسوم.. توقف سوق التبن الأخضر بالوادي الجديد والعمالة الخاسر الوحيد
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