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مرأة

29 أغسطس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.


وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أسرار شخصية مواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام..


شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 29 أغسطس فإن ذلك يعني أنك حساس ولديك روح نشاط وحيوية.. أنت أيضا ملهم، وتستطيع أن تحقق نجاحا اجتماعيا، لكن ردود أفعالك تبدو متناقضة أحيانا.

نصيحة:

هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.

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