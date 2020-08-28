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حوادث

غدا.. محاكمة مدير المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة و5 آخرين بتهمة الرشوة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:27 م
محاكمة
محاكمة
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أسماء الجنبيهى

تستأنف محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، غدًا السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية الرشوة واستغلال النفوذ والمتهم فيها مدير المكتب الإعلامي السابق لمحافظ البحيرة، و5 متهمين آخرين.


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ويذكر أن أن هيئة المحكمة قررت خلال جلستها الأولى في 25 يوليو الماضي، تأجيل القضية لجلسة 29 أغسطس الجاري لمرافعة النيابة ودفاع المتهمين، كما قررت هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية عدًا المتهم الأول لعدم حضوره من محبسه.


وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على المدعو محمد،ح،ع،ا، وشهرته حمادة،خ 36 عامًا، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامي السابق، " محمد،ح،م" 37 عامًا عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومقاولات ومقيم القاهرة، و" ناصر،م،ر" 37 عامًا، مقاول حر ومقيم المنتزة الإسكندرية، " خالد، م،خ" 39 عامًا ومالك مزرعة أسماك ومقيم ادكو، " محمود، ت،م " 37 عامًا، مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، " حسين، ش، أ " 46 عامًا، صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.


وأحيل المتهمون للنيابة التي وجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى 28 مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ووجهت للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا ـ مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصري بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعي بديوان عام محافظة البحيرة، لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثاني بزمام مدينة وادي النطرون من زراعي لمبان على النحو المبين بالتحقيقات.


وبصفته مديرا لمكتب المحافظ طلب لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطه عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ خمسمائة ألف جنية مصري على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالي لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثاني إعفاء من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدد دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.

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