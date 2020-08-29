AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عمرو عثمان: اختيارك تبث رسائل توعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:52 ص
عمرو عثمان
عمرو عثمان
Advertisements
محمد عبد المنعم
أكد عمرو عثمان ، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن  مبادرة اختيارك تهدف إلى توعية الأسر وأبنائهم  والشباب بأضرار تعاطى المخدرات  وايضا بث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات .

وأضاف عثمان فى تصريحاته انه يستم تنظيم فاعليات المبادرة  في الميادين العامة  ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وأماكن تواجد الشباب  .
وأشار مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى أنه سيتم إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" و دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن‪ .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن تعلن نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية ..اليوم

بعد قليل.. وزيرة التضامن تعلن نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية

صندوق الإدمان: 4% نسبة التدخين في دراما رمضان.. ومشاهد 100 وش الأكثر

عن دراما رمضان 2020 .. مكافحة الإدمان: مسلسل الاختيار يخلو من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات

اختيارك.. مبادرة جديدة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات والتدخين

ترشيحاتنا

هاشتاج ادعم الزمالك ادعم ساسي يتصدر التريند.. مغردون: بنعتبرك ابن النادي مش مجرد محترف

بـ فستان مشجر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

5 أسماء مرشحة لتعويض ميسي في برشلونة.. أبرزهم محمد صلاح

ابن ماجد المصري يتعرض لحادث سير في الساحل الشمالي

مصادر تكشف أسباب عزل السراج وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية

إطلاق نار كثيف في طرابلس بعد إيقاف وزير الداخلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحدثها إلى رجل غريب.. العثور على جثة طفلة مصابة بالتوحد عارية في الغابة

ثمنه 8 ملايين جنيه.. بيع أغلى خروف في العالم بسعر خيالي| صور

استبدل الخبز الأبيض بالأسمر..7 نصائح تنسف الكرش