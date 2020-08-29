عمرو عثمان: اختيارك تبث رسائل توعية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات

أكد عمرو عثمان ، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مبادرة اختيارك تهدف إلى توعية الأسر وأبنائهم والشباب بأضرار تعاطى المخدرات وايضا بث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات .





وأضاف عثمان فى تصريحاته انه يستم تنظيم فاعليات المبادرة في الميادين العامة ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وأماكن تواجد الشباب .