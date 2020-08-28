أخبار الرياضة| صلاح يغيب عن الأفضل في العالم.. صالح جمعة ينضم لقائمة مباراة المصري ..علي معلول يزيل شعار الأهلي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ قليل عن قائمة اللاعبين الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي.





أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي يوفنتوس الإيطالي أصبح أحدث المهتمين بضم ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني.





أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





أزال اللاعب الدولي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، شعار القلعه الحمراء، من حسابه على "إنستجرام"؛ مما ادي الي حاله من الغضب من جانب جمهور الأهلي علي مواقع التواصل الاجتماعي .



