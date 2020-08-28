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ملوخية وكشري.. سفير نيوزيلندا يروي تفاصيل رحلته إلى الإسماعيلية.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:08 م
سفير نيوزيلندا
سفير نيوزيلندا
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اسراء صبري
روي سفير نيوزيلندا بالقاهرة جريج لويس تفاصيل رحلته إلى محافظة الإسماعيلية  لشراء المانجو المصرية وسر عشقه لها.

واسترسل قائلا خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، ذهبت للإسماعيلية واشتريت 50 كيلو من المانجو العويس والسكري من الأنواع المفضلة لدى من المانجو.

وأضاف الكشرى والملوخية والمحشي من المأكولات التى  أفضلها في مصر مضيفا أنه استمتع  بتجربة الصيد في الإسماعيلية. 

وأشار إلى أنه  قام  بنشر تجربته في مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر،  موضحا أن بلاده تستورد العديد من المنتجات من مصر منها البرتقال وبعض الفواكه.

 وأكد أن  مصر قامت بالعديد من الإجراءات الإحترازية الناجحة لمواجهة فيروس  كورونا.
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