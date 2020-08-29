AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أجزاء يجب صيانتها دوريًا في السيارة لتضمن كفاءتها مدى الحياة

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:06 ص
أجزاء يجب صيانتها
أجزاء يجب صيانتها بشكل دوري في السيارة لتضمن كفاءتها مدى الح
Advertisements
اشرف عطية
يهتم العديد من محبي السيارات بسياراتهم ويقومون بصيانتها بشكل دوري حفاظا عليها ولكن يوجد بعض السائقين يفتقرون الي الخبرة مما يؤدي الي تلف سياراتهم بشكل اسرع من الطبيعي. 

وفي هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع اهم الاجزاء التي يجب المحافظة علي صيانتها بشكل دوري لكي تساعد السيارة علي العمل بكفاءة. 

1– زيت المحرك

زيت المحرك هو المسؤول عن منع الاحتكاك بين الاجزاء الداخلية وتبريدها و امتصاص الشوائب والأوساخ لذلك يجب فحصه و تغييره بشكل دوري و تغيير الفلتر الخاص به في اسفل المحرك. 

2– الرادياتير

 تبخر مياه الرادياتير في بعض السيارات يعرضها للتلف لذا يجب عدم إهمال صيانة الرادياتير وتغيير المياه بداخله بشكل دوري كل عام لأنها تفقد خواصها مع الوقت و ضرورة الابتعاد عن المياه العادية. 

3– فلتر هواء المحرك

فلتر هواء المحرك يقوم بتنقية الهواء الداخل للمحرك ليقوم المحرك بعملية الحرق بشكل طبيعي وفي حال انسداده فإنه يسبب مشاكل للمحرك ويزيد من نسبة استهلاك الوقود لذا يجب تغييره بشكل دوري كل 20.000 كم .

4- البوجيهات 

البوجيهات تقوم بإشعال الوقود والهواء داخل المحرك، وفي حال إهمال تغييرها فإنها تتسبب في إعطال المحرك. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتفادي الأعطال المفاجئة.. نصائح مهمة لتخفيض مصاريف صيانة السيارة

تعرف على وظائف فلاتر السيارة وعمرها الافتراضي

علامات تدل علي تلف بوجيهات السيارة

أسباب تقطيع المحرك عند الضغط على البنزين

نصائح للحصول على أفضل اداء لمحرك سيارتك

كيف تختار بوجيهات مناسبة لمحرك سيارتك

ترشيحاتنا

بيراميدز يعقد جلسة مع وكيل فرجاني ساسي للتفاوض حول توقيعه في الشتاء.. فيديو

ارتفاع عدد المقبوض عليهم في قضية فتاة فيرمونت إلى 6 متهمين

حاقد على محمد صلاح.. ساديو ماني يرحب بالانتقال لـ برشلونة

الرئيس الفرنسي: تركيا لا تحترم إلا أفعال الخطوط الحمراء

رذاذ البول ينقل كورونا.. نصائح بارتداء الكمامة عند استخدام المراحيض العامة

إذا ذكر على قليل كثره.. خطيب المسجد النبوي: رددوا هذا الاسم عند الضيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها.. طبيب أسنان يحذر من الآثار السلبية للكمامة على صحة الفم

بقميص أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

بعد قرار التخلي عن الحياة الملكية.. شبيه الأمير هاري في ورطة لهذا السبب