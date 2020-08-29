أجزاء يجب صيانتها دوريًا في السيارة لتضمن كفاءتها مدى الحياة

يهتم العديد من محبي السيارات بسياراتهم ويقومون بصيانتها بشكل دوري حفاظا عليها ولكن يوجد بعض السائقين يفتقرون الي الخبرة مما يؤدي الي تلف سياراتهم بشكل اسرع من الطبيعي.





وفي هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع اهم الاجزاء التي يجب المحافظة علي صيانتها بشكل دوري لكي تساعد السيارة علي العمل بكفاءة.





1– زيت المحرك





زيت المحرك هو المسؤول عن منع الاحتكاك بين الاجزاء الداخلية وتبريدها و امتصاص الشوائب والأوساخ لذلك يجب فحصه و تغييره بشكل دوري و تغيير الفلتر الخاص به في اسفل المحرك.





2– الرادياتير





تبخر مياه الرادياتير في بعض السيارات يعرضها للتلف لذا يجب عدم إهمال صيانة الرادياتير وتغيير المياه بداخله بشكل دوري كل عام لأنها تفقد خواصها مع الوقت و ضرورة الابتعاد عن المياه العادية.





3– فلتر هواء المحرك





فلتر هواء المحرك يقوم بتنقية الهواء الداخل للمحرك ليقوم المحرك بعملية الحرق بشكل طبيعي وفي حال انسداده فإنه يسبب مشاكل للمحرك ويزيد من نسبة استهلاك الوقود لذا يجب تغييره بشكل دوري كل 20.000 كم .





4- البوجيهات





البوجيهات تقوم بإشعال الوقود والهواء داخل المحرك، وفي حال إهمال تغييرها فإنها تتسبب في إعطال المحرك.



