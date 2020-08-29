نظف سيارتك بنفسك.. كيف تقوم بشراء مكنسة جيدة لها؟

يهتم العديد من محبي السيارات بنظافة سياراتهم و الحفاظ عليها من الأتربة وغسيلها بشكل دوري، والبعض الآخر يهتمون بشراء ادوات التظيف لتنظيف السيارة بأنفسهم .





وتعتبر المكنسة الكهربائية من ابرز الاشياء التي يجب توافرها في السيارة لتنظيفها بشكل دوري للتخلص من الأتربة خلال الرحلات و خصوصا رمال البحر في الصيف و للتخلص من بقايا الطعام و الوصول للأماكن الضيقة و تنظيفها بسهولة .





ويقع بعض قائدي السيارات في خطأ عند شراء مكنسة كهربائية لسياراتهم لأن اغلب المكانس تكون غير مناسبة للسيارة ففي هذا السياق تطرح عليكم بعض النصائح عند شراء مكنسة للسيارة .





1– أن تكون مجهزة للعمل علي كهرباء ولاعة السيارة





2– أن تكون بعزم عالي يتخطي 10 فولت





3– أن تكون بسعة استيعاب كبيرة للأتربة حتي لا تضطر لتنظيفها اثناء الاستخدام





4– يجب ان تكون خفيفة حتى يسهل حملها وتخزينها في السيارة دون ان تأخد حيز كبير



