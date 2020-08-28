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أخبار البلد

نجاح زراعة القطن المصري الأورجانيك بإنتاجية 18 قنطارا للفدان.. تفاصيل

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال الدكتور محمد فتحى سالم خبير الزراعي الأورجانيك ورئيس مركز الزراعة الحيوية بجامعة السادات، إنه نجح فى زراعة القطن المصري عالى الجودة بدون استخدام الأسمدة أو الكيماويات وبنظام الأورجانيك الذى أعطى أعلى متوسط إنتاجية للفدان بلغت 18 قنطارا للفدان.

وقال الخبير محمد فتحى سالم للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن التجربة نجحت بكفاءة كبيرة فى أراضى الصعيد وبالتحديد فى قرية الزرابى بمركز ابو تيج بأسيوط ، وأعطت اعلى متوسط إنتاجية بلغت 18 قنطار فى الفدان ، وتصل فى بعض الأراضى الملتزمة أكثر بـ "سماد نوفابلس الحيوى ونوفاكير" المقاوم للآفات إلى 20 قنطارا للفدان. 

وأوضح سالم ، أن مصر يمكنها استعادة عرشها فى إنتاج القطن المصرى عالى الكفاءة والجودة خاصة وأن القطن بعد إنتاجه بنظام الأورجانيك يرتفع سعره فى الأسواق العالمية لأكثر من الضعف ويصل الى 600 يورو للقنطار ، لافتا إلى أن القطن المنتج بالسماد الحيوى يأخذ صفات الجودة العالمية ويكون أكثر بياضا وأفضل فى التصنيع.

https://www.youtube.com/watch?v=BXCseSUK4CQ
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