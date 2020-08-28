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لعلاقته بـ جوارديولا.. صحفي إنجليزي: مانشستر سيتي في مقدمة أندية سينتقل اليها ميسي

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:22 م
مصير ميسي
مصير ميسي
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اسراء صبري
قال اندى هامبسون، الصحفي الرياضي الإنجليزي، إن مانشستر سيتي في مقدمة الأندية التي سينتقل اليها ميسي لعلاقته الجيدة بـ "جوارديولا".


وأضاف هامبسون خلال  لقاء عبر سكايب لبرنامج "مساء دي امسي " المذاع على قناة "دي ام سي"، أن انتقال ميسي من برشلونة أمر معقد بسبب بعض الأمور القانونية ، مشيرا إلى أن العديد من اللاعبين في مانشستر سيتي يتطلعون لإنضمام ميسي.


وأوضح ليس هناك حل للبند المالي الضخم حتى الأن والخاص بإنتقال ميسي لناد آخر، معقبا: مغادرة ميسي لنادي برشلونة ليست بالأمر السهل.
 

وأشار إلى أن انتقال ميسي لنادي مانشستر سيتي سيكون إضافة كبيرة للدوري الإنجليزي، مؤكدا أن ميسي لديه قدرات كبيرة ويمكنه تحقيق نتائج استثنائية بالدوري الإنجليزي.


متابعا: الدوري الإنجليزي سيكون له شكل مختلف بعد حضور ميسي.
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