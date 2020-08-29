أخبار التوك شو.. تاج الدين: زيادة إصابات كورونا متوقعة.. الشرطة التركية تغتصب ضابطة في الجيش..أم تستنجد باكية على الهواء من قسوة ابنها

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها:
أكد الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن فيروس كورونا لم يعد بالقوة التي كان عليها قبل الفترة السابقة وحالات الاصابة الحالية ليست بالصورة الشرسة التي كانت عليه خلال شهر مارس وابريل الماضي، قائلا: "قوة الفيروس نفسه قلت وحتى لو تمت الاصابة بتبقى مش بنفس الصورة الشرسة".
قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر مازالت تعاني من فيروس كورونا مثل باقي العالم، موضحا أننا الآن في مرحلة أقل من الفترة السابقة خاصة بعد عيد الفطر وحتى عيد الأضحى.
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن زيادة أعداد الفتاوى هذا العام عن العام السابق دليل على الثقة بين السائلين ودار الإفتاء.
عرض الإعلامي محمد موسى عبر برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية الحدث اليوم، وثيقة مسربة تكشف جريمة جديدة ارتكبتها شرطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد ضابطة في الجيش التركي حيث تعرضت للاغتصاب مما أدى إلى إجهاض حملها.
روت إحدى المشاهدات، تدعى "غادة"، مشكلتها على الهواء، في برنامج "الدنيا بخير" على قناة "الحياة"؛ لتستنجد بالاعلامية لمياء فهمي، من سوء معاملة زوجها وابنها الأكبر.
كشف الدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق، عن أن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد له قدرة على مهاجمة أجهزة كثيرة في جسم الإنسان.
أثنى خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على القبض على القيادي الاخواني محمود عزت، قائلا :"ضربة قوية للامن المصري ضد الاخوان".
وجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، التحية لرجال الشرطة بعد القبض على محمود عزت، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل ضربة موجعة للجماعة الإرهابية.
كشفت حنان زينال خبيرة الطاقة، عن سبب رشها لـ ماء الورد قبل جلوسها على الكرسى داخل ستديو برنامج "3 ستات".
بكرى: أبناء ليبيا لا يعرفون الهزيمة ولن يقبلوا بحكومة السراج الإرهابية.. فيديو
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن "مؤامرة تركيا والسراج، لن تستمر على الشعب الليبى"، وذلك تعليقا على مظاهرات الشعب الليبي ضد فايز السراج فى العاصمة طرابلس.
عودة صلاة الجمعة .. الأوقاف: المصريون استقبلوها بالزغاريد وتوزيع الحلوى
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن مصر اليوم في عيد بعد عودة صلاة الجمعة بالمساجد، لافتا إلى أن الدولة تعول على ثقافة الشعب بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجنبا لتفاقم انتشار الوباء وإغلاق المساجد مرة أخرى.
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن تنظيم النسل أمر مشروع في الإسلام.