أخبار التوك شو.. تاج الدين: زيادة إصابات كورونا متوقعة.. الشرطة التركية تغتصب ضابطة في الجيش..أم تستنجد باكية على الهواء من قسوة ابنها

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها:

أكد الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن فيروس كورونا لم يعد بالقوة التي كان عليها قبل الفترة السابقة وحالات الاصابة الحالية ليست بالصورة الشرسة التي كانت عليه خلال شهر مارس وابريل الماضي، قائلا: "قوة الفيروس نفسه قلت وحتى لو تمت الاصابة بتبقى مش بنفس الصورة الشرسة".





قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر مازالت تعاني من فيروس كورونا مثل باقي العالم، موضحا أننا الآن في مرحلة أقل من الفترة السابقة خاصة بعد عيد الفطر وحتى عيد الأضحى.







قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن زيادة أعداد الفتاوى هذا العام عن العام السابق دليل على الثقة بين السائلين ودار الإفتاء.





