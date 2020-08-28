المقاولون العرب يكشف موعد عودة طاهر محمد طاهر من الإصابة

كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على قطاع الكرة، عن كواليس إصابة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم ، والمنضم حديثًا إلى النادى الأهلى.





وابتعد طاهر صاحب الـ23 سنة عن المشاركة مع المقاولون منذ استئناف النشاط الكروى بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية.





وقال عادل فى تصريحات خاصة لصدى البلد : طاهر محمد طاهر شارك فى مباراة أسوان الودية، قبل استئناف الدورى، وسيعود إلى الفريق خلال 48 ساعة فور استكمال تأهيله، وسيلعب مع المقاولون لأنه عقده لا يزال مستمرا حتى نهاية الموسم.





ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري .