دعاء الجهيني تكتب: تضارب مهام الوظيفة العامة (قبعتان ورأس واحد)

يحدث "التضارب" بصفة عامة بين الأشخاص نظرًا لطبيعتهم القائمة على "الاختلاف" أو"الخلاف" نتيجة "التعددية" في سماتهم وشخصياتهم وأهدافهم كبشر. وعلى مستوى عمل الأفراد في المنظمات، يأخذ التضارب أشكالًا أخرى لا تتوقف عند "تضارب المصالح" فحسب، فهناك أيضًا ما يطلق عليه بظاهرة"تضارب المهام" Conflict of Duties.









والفرق بين الظاهرتين وفق المثل الشائع حول "الموظف يرتدي قبعتين" أن ظاهرة تضارب المصالح ليست هي الظاهرة التي يستطيع بها الموظف ارتداء قبعتين!! فالقبعة كناية عن السلطة أو المهمة الرسمية المكلف بها، وهو مثال يعكس صفات العلنية والرسمية في تقلد السلطة أو المهمة.





وبعبارة أخرى، فإن تضارب المصالح هو تعارض بين مصلحة خاصة وسلطة أو مهمة رسمية واحدة، فلو كانت المصلحة هي "القبعة" فحتمًا ستكون قبعة "متخفية" . فطبيعة تحقيق المصلحة الخاصة أنها تتحقق في الخفاء ولي في العلن. إذًا، تشبيه القبعتين يتوافق أكثر مع ظاهرة تضارب المهام. ومن هنا، يكون الموظف أو المسئول متقلد لسلطتين مما يوقعه في "ازدواجية السلطات" أو قد يقع في "إزدواجية الأدوار" التي تؤدي إلى تعدد الولاءات ومن ثم تضاربها. وكلا النوعين من "الازدواجية" يرتبطان بظاهرة تضارب المهام.





جدير بالذكر، أن هذه الظاهرة تتأرجح هي الأخرى بين المقبولة وغير المقبولة، ولها مخاطرها وأضرارها كما هو الحال في تقييم وضعيات" تضارب المصالح". فتضارب المهام غير المقبول يقوم على تعدد السلطات أو الجمع بين سلطتين في نفس القطاع أو المنظمة، كما في حالات الجمع بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ، أو الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وبين عضوية أحد اللجان في المجلس.





ففي بعض الأنظمة، قد لا يتم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية وتكون هذه الحالات هي الأخطر من نوعها، لذلك أقر "مونتسكيو" منذ زمن بعيد مبدأ الفصل بين السلطات، ضمانًا لحيادية الموظف.

غير أن التصنيف الحديث للتضارب أدرج هذا التعدد تحت بند وضعيات"تضارب المهام"، وتم تنظيمه في العديد من الأنظمة. ففي النظام المصري، ضمن الدستور هذا المبدأ في المادة 164 حول عدم الجمع بين العضوية في الحكومة ومجلس النواب، كما نصت المادة 252 على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والنواب. أما بالنسبة لحالات تضارب المهام المقبولة، فهي تتمثل في تولى شخصا ما وظيفته عامة فى القطاع العام، وتتطلب هذه الوظيفة ضرورة تولى مهمة أخرى رسمية فى نفس القطاع، كأن يُطلب من الأستاذ في الجامعة مهمة تخريج الطلاب ومهمة أخرى تتمثل في ترشيحهم لسوق العمل.





وهناك حالات أخرى للموظف ترتبط بفرص العمل الخارجى Outside Employment أو العمل الاضافى Moon lighting ، حيث يقوم الموظف الحكومى بالعمل فى نشاط خارجى للحصول على مرتب أضافى، ويظهر فى هذه الوضعيات تضارب المهام لكن درجة الضرر التى تحدث فى بعض حالات تضارب المهام قد لا تتعلق بجنبى مكاسب خاصة، فالضرر الحاصل يتعلق بتقصير الموظف العام فى أداؤه تجاه المهمة الأساسية، كأن يجمع أستاذ الجامعة بين مهمته في الجامعة وبين عمله كمستشار في أحد الوزارات للاستفادة من خبرته العلمية، في هذه الحالة تتعدد سلطاته ومهامه الرسمية لكن دون ضرر، فربما يكون أقل ضرر حاصل هو تقصيره في الالتزام بحضور محاضراته لتعليم الطلبة.





وقصارى القول أن الجمع بين مهمتين رسميتين أو اكثر في نفس القطاع قد لا تحدث ضررًا يؤدي بالشخص إلى محاسبته أو مسائلته، فأقصى ما يمكن أن يحدث حالة تعدد سلطاته أو مهامه الرسمية التي لا تقوم على التحيز في أحدهما هو قصور الالتزام في أحد المهام وتفوقه في الأخرى، فقد يستطيع الموظف أن يرتدي قبعتين لكنه يمتلك في النهاية رأس واحد، ويتطلب منه الالتزام بمهمة واحدة ليحقق كفاءة الأداء وفعالية المخرجات في النهاية.





وقد يتعدى الأمر ليصل إلى ما يسمى بـ" تعدد الولاءات" نتيجة تضارب المهام وهو أصعب بكثير من تعدد الأدوار أو السلطات، وهو ما سيتم تناوله في الجزء الثاني للمقال حول "تضارب المهام".