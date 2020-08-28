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رياضة

أخبار الأهلي| أزمة داخل الفريق بسبب معلول .. حقيقة تراجع أحمد فتحي عن الانضمام لـ بيراميدز

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:37 م
الاهلى
الاهلى
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عبدالله هشام
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعه ، 28 أغسطس 2020، مجموعة من أخبار عن النادي الاهلي واستعداداته لمواجهة فريق المصري غدا بالدورى المصري .

نجح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي، المدير الفني، في حصد لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة رسميا اليوم، الجمعة، قبل نهاية المسابقة بجولتين دون تلقي أي خسارة.

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق سموحة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري المقرر لها مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام المباريات التي تقام غدا السبت ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، رسميا، مساء اليوم، ببطولة الدوري العام؛ وذلك بعد الفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 .

شهور قليلة تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الأندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال فى صراعات من أجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي سلبية جميع التحاليل الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ‏والجهاز الفني والإداري، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت.‏

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة والنصف مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

أزال اللاعب الدولي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، شعار القلعه الحمراء، من حسابه على "إنستجرام"؛ مما ادي الي حاله من الغضب من جانب جمهور الأهلي علي مواقع التواصل الاجتماعي .

يخضع حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي برنامج تأهيلي بدءًا من بعد غد الأحد بمقر القلعة الحمراء.


كشفت مصادر خاصة أن موضوع عودة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن قرار لعبه لبيراميدز الموسم المقبل لم يتم فتحه نهائيًا داخل القلعة الحمراء.
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