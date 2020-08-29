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أخبار البلد

شارك مع بلدك.. حملة لتوظيف شباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
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صدى البلد
أعلنت مباردة شارك مع بلدك، بدء حملة توظيف لأهالي شرق القاهرة وعين شمس، لشباب الخريجين، أن تستمر المبادرة بشكل دائم، لتوفير فرص العمل لجميع الخريجين.

ونسقت المبادرة مع عدد من المناطق الصناعية لتوفير العمالة اللازمة لها، على أن تبدأ فاعلياتها، بتوظيف خريجي الدبلومات الفنية بأنواعها، يبدأ التقديم بها السبت 29 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة أسبوعين، يعقبها فاعليات توظيف أخرى لباقي الخريجين.

كما تنظم مبادرة "شارك مع بلدك" دورات تأهيلية لسوق العمل لجميع الخريجين بصرف النظر عن الأعمار ومن الجنسين، تبدأ بدورة تدريبية لتأهيل شباب الخريجين على علوم الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية، والتسويق الإليكتروني مجانًا، يبدأ الحجز فيها من السبت 29 أغسطس الجاري لمدة أسبوعين.

من جانبه طالب حسام نافع، رئيس المبادرة شباب شرق القاهرة، وعين شمس،  في بيان، بالتقديم في حملتي التوظيف والتأهيل، لافتا إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها المبادرة مجانًا بشكل كامل، كما أن مبادرة شارك مع بلدك، تتابع الشباب الطالب التوظيف أو التأهيل حتى يستقر في عمله بشكل جيد، لافتا إلى أن نشاط المبادرة سيتمد إلى باقي أحياء القاهرة، ثم إلى باقي جمهوريات مصر.

وقال "نافع" إن جميع فاعليات مبادرة شارك مع بلدك، تأتي وفقا لتوجيهات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة المشاركة المجتمعية في بناء مصر، التي طالب الرئيس الجميع بالعمل على بنائها.

وتأسست مبادرة "شارك مع بلدك" منذ أشهر، وأصدرت بيانا تأسيسيا أكدت فيه هدفها خدمة المواطنين، وأنها لا تتتبع أي حزب سياسي أو جماعة، لافتة إلى أن مؤسسيها والعاملين فيها شباب من المجتمع المصري، يسعون لدعم جهود الدولة الجبارة في شتى الاتجاهات.
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