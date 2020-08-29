أخبار التوك شو.. الأوقاف: تعطل 22 خطبة جمعة بسبب كورونا.. فضيحة الشرطة التركية المدوية.. حميات إمبابة: قوة الفيروس قلت

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها:









الأوقاف: تعطل 22 خطبة جمعة بسبب كورونا.. فيديو

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك 22 خطبة جمعة تعطلت بسبب فيروس كورونا، متابعا: "هو أمر شرعي ولكنها كانت تبعث الحزن والغضب في قلوب المواطنين".





سامية زين العابدين عن القبض على محمود عزت: كنت واثقة من جيشي وشرطتي هيجبولي حقي

أشادت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، زوجة الشهيد اللواء عادل رجائي، بتمكن رجال وزارة الداخلية من القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، قائلة: "الخبر ممزوج بالبكاء والفرحة".





حميات إمبابة: قوة كورونا قلت والإصابات لم تعد شرسة

أكد الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن فيروس كورونا لم يعد بالقوة التي كان عليها قبل الفترة السابقة وحالات الإصابة الحالية ليست بالصورة الشرسة التي كانت عليها خلال شهر مارس وأبريل الماضي، قائلا: "قوة الفيروس نفسه قلت وحتى لو تمت الإصابة بتبقى مش بنفس الصورة الشرسة".









مستشار الرئيس للصحة: زيادة إصابات كورونا متوقعة مع المصايف.. فيديو

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر ما زالت تعاني من فيروس كورونا مثل باقي العالم، موضحا أننا الآن في مرحلة أقل من الفترة السابقة، خاصة بعد عيد الفطر وحتى عيد الأضحى.





الإفتاء: الجماعات الإرهابية حاولت زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن زيادة أعداد الفتاوى هذا العام عن العام السابق دليل على الثقة بين السائلين ودار الإفتاء.

فضيحة أردوغان.. الشرطة التركية تغتصب ضابطة في الجيش | شاهد

عرض الإعلامي محمد موسى، عبر برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، وثيقة مسربة تكشف جريمة جديدة ارتكبتها شرطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد ضابطة في الجيش التركي حيث تعرضت للاغتصاب مما أدى إلى إجهاض حملها.





بيبهدلني وبيضربني| أم تستنجد باكية على الهواء من قسوة ابنها.. شاهد

روت إحدى المشاهدات، تدعى "غادة"، مشكلتها على الهواء، في برنامج "الدنيا بخير" على قناة "الحياة"؛ لتستنجد بالإعلامية لمياء فهمي، من سوء معاملة زوجها وابنها الأكبر.

قد نشهد موجة ثانية وثالثة.. وزير الصحة الأسبق: فيروس كورونا مازال منتشرًا

كشف الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق، أن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد له قدرة على مهاجمة أجهزة كثيرة في جسم الإنسان.





خالد عكاشة يكشف معلومات خطيرة عن القيادي الإخواني محمود عزت

أثنى خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على القبض على القيادي الاخواني محمود عزت، قائلا: "ضربة قوية للأمن المصري ضد الإخوان".

مكرم محمد أحمد: القبض على محمود عزت يحدث خلخلة داخل صفوف الإخوان

وجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، التحية لرجال الشرطة بعد القبض على محمود عزت، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل ضربة موجعة للجماعة الإرهابية.





شاهد| ضيفة ببرنامج تكشف سبب رشها ماء الورد قبل الجلوس في الاستديو

كشفت حنان زينال خبيرة الطاقة، عن سبب رشها لـ ماء الورد قبل جلوسها على الكرسى داخل ستديو برنامج "3 ستات".





بكرى: أبناء ليبيا لا يعرفون الهزيمة ولن يقبلوا بحكومة السراج الإرهابية.. فيديو



قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن "مؤامرة تركيا والسراج، لن تستمر على الشعب الليبى"، وذلك تعليقا على مظاهرات الشعب الليبي ضد فايز السراج فى العاصمة طرابلس.





عودة صلاة الجمعة.. الأوقاف: المصريون استقبلوها بالزغاريد وتوزيع الحلوى



قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن مصر اليوم في عيد بعد عودة صلاة الجمعة بالمساجد، لافتا إلى أن الدولة تعول على ثقافة الشعب بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجنبا لتفاقم انتشار الوباء وإغلاق المساجد مرة أخرى.

الإفتاء: تنظيم النسل مشروع في الإسلام.. والعزل كان وسيلة في عهد الرسول

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن تنظيم النسل أمر مشروع في الإسلام.





فضيحة أردوغان.. الشرطة التركية تغتصب ضابطة في الجيش | شاهد

عرض الإعلامي محمد موسى عبر برنامجه "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، وثيقة مسربة تكشف جريمة جديدة ارتكبتها شرطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد ضابطة في الجيش التركي، حيث تعرضت للاغتصاب مما أدى إلى إجهاض حملها.



