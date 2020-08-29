AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات بمركز دمنهور بالبحيرة

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:30 ص
حادث تصادم 3 سيارات
حادث تصادم 3 سيارات
Advertisements
أسماء الجنبيهى

توقف حركة السير أمام قرية نفرة علي الطريق الزراعى بمدخل مركز "دمنهور - دسوق"، اليوم الجمعة، أثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات، و جاري نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


اقرأ أيضا: مذبحة كفر الدوار.. المتهم يفلت من عقوبة الإعدام لهذا السبب


وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات علي الطريق الزراعى أمام قرية نفرة بنطاق مدخل مركز دمنهور.


وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، و رجال المرور لفتح الطريق وسير حركة المرور ، و سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.


وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات بمركز دمنهور بالبحيرة
توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات بمركز دمنهور بالبحيرة
توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات بمركز دمنهور بالبحيرة
توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات بمركز دمنهور بالبحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أمام البنك الأهلي فرع دمنهور بالبحيرة

حادث تصادم يوقف حركة المرور على الطريق الزراعي بالبحيرة

إصابة سائق إثر انقلاب سيارة تيريلا محملة بحديد التسليح بالبحيرة

إعادة حركة السير على الطريق الزراعي أمام كفر الدوار

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي| أزمة داخل الفريق بسبب معلول .. حقيقة تراجع أحمد فتحي عن الانضمام لـ بيراميدز

اتحاد الكرة يعلق على إصابات بعض لاعبي الأهلي بـ كورونا.. فيديو

رحلت وتركت طفلتين ومئات المحتاجين| حكاية صاحبة أول مطعم خيري بالزقازيق

على مسؤولية نائب المصري| 17 حالة كورونا بين فريقيّ المصري والأهلي قبل لقائهما غدا

حبات عنب تقتل طفلة في بني سويف

اقلع هديلك حقنة.. طبيب أسنان يتحرش بالنجوم.. كشفه عباس أبو الحسن وفضحه تميم يونس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها.. طبيب أسنان يحذر من الآثار السلبية للكمامة على صحة الفم

بقميص أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

بعد قرار التخلي عن الحياة الملكية.. شبيه الأمير هاري في ورطة لهذا السبب