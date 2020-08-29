توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات بمركز دمنهور بالبحيرة

توقف حركة السير أمام قرية نفرة علي الطريق الزراعى بمدخل مركز "دمنهور - دسوق"، اليوم الجمعة، أثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات، و جاري نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





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وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات علي الطريق الزراعى أمام قرية نفرة بنطاق مدخل مركز دمنهور.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، و رجال المرور لفتح الطريق وسير حركة المرور ، و سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.