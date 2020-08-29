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توك شو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: الإخوان اتهموا محمود عزت بالاستيلاء على أموال الجماعة

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال مجدى بسيونى مساعد وزير الداخلية الاسبق، إن القيادي الأخواني محمود عزت شخصية مسيطرة جدًا على الإخوان سياسيًا وعسكريًا وماليًا.

وأضاف بسيونى، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" مع الإعلامى خالد العوامي المذاع على قناة "الحدث"، أن سيطرة محمود عزت لصفوف الإخوان أحدث إنشقاق بينه وبين محمد كمال القيادى الذى اتهم محمود عزت بالاستيلاء على أموال التمويل.

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن سيطرته العسكرية تمثلت فى تكوين ميليشيات عسكرية بالتعاون مع حماس وذلك بعد هروبه خلال عملية فض رابعة عام 2013 .

وتابع مجدى بسيونى من ضمن نشاطه الإجرامى إغتيال المستشار هشام بركات والعميد وائل طاحون امام بيته عام 2015 .

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