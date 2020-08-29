صلاح عبد الله: تكريمي جبر خاطر.. ولم أصل بعد لتلك المرحلة

أكد الفنان صلاح عبدالله، إنه سعيد بتكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، موضحا أنه لم يشارك في أي مهرجان سينمائي من قبل.





وأضاف صلاح عبدالله، في مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، على شاشة TeN: " أشعر أنني لم أصل بعد لمرحلة التكريم، لكن قرار مهرجان الإسكندرية أشعر أنه من باب جبر الخواطر"، متابعا:" شاركت بأعمال في مهرجانات كثيرة لكني كنت بعتذر عن أي تكريم".





وأوضح صلاح عبد الله، أنه يعتز جدا بدوره في مسلسل الدالي، ومسلسل الملك فاروق، وحصل بعدهما على جوائز كثيرة.



