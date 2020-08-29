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توك شو

صلاح عبد الله: تكريمي جبر خاطر.. ولم أصل بعد لتلك المرحلة

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:41 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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عبد الخالق صلاح
أكد الفنان صلاح عبدالله، إنه سعيد بتكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، موضحا أنه لم يشارك في أي مهرجان سينمائي من قبل.

وأضاف صلاح عبدالله، في مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، على شاشة TeN: " أشعر أنني لم أصل بعد لمرحلة التكريم، لكن قرار مهرجان الإسكندرية أشعر أنه من باب جبر الخواطر"، متابعا:" شاركت بأعمال في مهرجانات كثيرة لكني كنت بعتذر عن أي تكريم".

وأوضح صلاح عبد الله، أنه يعتز جدا بدوره في مسلسل الدالي، ومسلسل الملك فاروق، وحصل بعدهما على جوائز كثيرة.

وكشف صلاح عبد الله، يستعد لتقديم أعمال جديدة من بينها: "جمال الحريم" بطولة الفنانة نور، ومسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز.
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