ابن ماجد المصري يتعرض لحادث سير في الساحل الشمالي

أعلن آدم (ابن الفنان ماجد المصري)، عبر خاصية القصص -ستوري- على حسابه الشخصي بتطبيق انستجرام، عن تعرضه لحادث سير، أثناء تلقيه سيارة جولف مع صديقيه في الساحل الشمالي.
وأشار آدم ماجد المصري، أن سيارة الجولف انقلبت بهم، وأن حالته الصحية جيدة، لكن صديقه الآخر سوف يجري آشعة X ضمن إجراءات الفحص الطبي، وصديقه الأخر تحت الملاحظة.
من جهة أخرى، انتهى الفنان ماجد المصري من تصوير 40 % من أحداث مسلسله الجديد «الوجه الآخر» في أحد الاستديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي.
مسلسل "الوجه الآخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.