ابن ماجد المصري يتعرض لحادث سير في الساحل الشمالي





حالته الصحية جيدة، لكن صديقه الآخر سوف يجري آشعة X ضمن إجراءات الفحص الطبي، وصديقه الأخر تحت الملاحظة. وأشار آدم ماجد المصري ، أن سيارة الجولف انقلبت بهم، وأن





من جهة أخرى، انتهى الفنان ماجد المصري من تصوير 40 % من أحداث مسلسله الجديد «الوجه الآخر» في أحد الاستديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامي.





مسلسل "الوجه الآخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.