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أخبار البلد

تعرف علي شروط الحصول علي قرض بـ 25 ألف جنيه لتمويل مشروعك

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:11 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش

يقدم المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية  والبشرية" مشروعك"، تمويلا للمشروعات بجميع أنواعها الكبيرة و الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم قروض ميسرة للمواطنين.



كما يقدم مشروعك من خلال وزارة التنمية المحلية قروضا ميسرة للعمالة العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل لهم خاصة بعد جائحة كورونا وعودة الكثير من العملين بالخارج إلى مصر.



الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مؤقت لمدة "خمس سنوات "  للمشروعات " متناهية الصغر " حتى 25 ألف جنيه:

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى.

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.

 - إيصال مرافق.

 - خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.

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