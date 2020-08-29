ما بعد ميسي.. كيف يلعب برشلونة الموسم المقبل؟





رحيل ميسي هو الحدث الأبرز في كافة مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإخبارية، حتى قبل إصدار أي بيان رسمي من جهته أو من جهة فريقه.





ميسي يملك في عقده شرطًا جزائيًا قيمته 700 مليون يورو، والنادي أخبر ميسي بأنه لن يسمح له برحيله سوى بعد دفع المبلغ، لكن إلى أين سبذهب ميسي، ومن سيعوضه في برشلونة؟ وكيف سيعوضه من الأساس؟





برشلونة لديه في الخط الهجومي كل من عثمان ديمبلي، فيليبي كوتينيو، مارتن برايثوايت، لويس سواريز، أنطوان جريزمان وأنسو فاتي.





بشكل كبير سيرحل عن الفريق كل من سواريز وبرايثوايت، وهما مهاجمين ولا يلعبا في مركز ميسي خلف المهاجم أو في مركز الجناح الأيمن.





أنطوان جريزمان بحسب التسريبات سيلعب الموسم المقبل في مركز رأس الحربة مركزه المعتاد بعد رحيل سواريز، وكما أكد بارتوميو رئيس النادي بأن المهاجم الفرنسي إضافة إلى مواطنه ديمبلي باقيان في الفريق الموسم المقبل.





كوتينيو تمت إعارته لصفوف بايرن ميونخ، لكن إعارته انتهت وعاد لبرشلونة بعد أداء قوي في دوري أبطال أوروبا، لكن كوتينيو مركزه الأساسي صانع للعب.. يمكنه اللعب في مركزي الجناح لكنه لن يكون بتلك الجودة لميسي.





ديمبلي أيضًا يلعب في الناحية اليسرى، لكن يمكنه اللعب في اليسار، ومع تكرر إصاباته فأنه لن يكون جديرًا بالثقة للاعتماد عليه في شغل مكان ميسي.





لذا فأن التدعيم سيكون أمرًا واجبًا وهناك بعض اللاعبين أمثال محمد صلاح، رياض محرز، برناندو سيلفا، وساديو ماني لتعويض رحيل ميسي المحتمل.





برشلونة لديه سيرجيو روبيرتو وهو لاعب يجيد اللعب أيضًا في كافة المراكز على الجهة اليمنى.. وفي حال عدم استقدام بديل لميسي قد يكون هو من يلعب في تلك الجهة، ولكن كيف.





روبيرتو يمكنه اللعب في مركز الجناح الأيمن لكنه ليس بجودة ميسي ولن يسجل 30 هدفًا في الموسم على سبيل المثال.. قد يغير برشلونة خطته المعتادة 4-4-3، لـ 4-4-2 دايموند وهي التي يستخدمها زيدان كثيرًا مع ريال مدريد.





يمكن لبرشلونة اللعب بسيرجيو روبيرتو على اليمين وكوتينيو على اليسار وبجانبهما فرانكي دي يونج وبيانيتش، وأمامهما أنطوان جريزمان الذي يجيد اللعب على الأطراف أيضًا، ومهاجم أخر ثاني قد يكون الشاب أنسو فاتي أو لوتارو مارتينيز في حال التعاقد معه من إنتر.





هذه الطريقة قد تكون الأمثل لبرشلونة حال بيع ميسي، لكنها لن تساعد الفريق على تسجيل العديد من الأهداف كالعادة، لكن الفريق قد يستخدمها مضطرًا حال عدم التعاقد مع بديل لـ ميسي.

أكدت الصحف الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برحيله عن الفريق هذا الصيف.