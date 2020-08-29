وتد الإخوان وقع.. مختار نوح يعلق على سقوط الإرهابي محمود عزت..فيديو

قال مختار نوح، الكاتب والمفكر،عن الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية في قبضة وزارة الداخلية، إنه "سقوطه بيشير إلى أن وتد الجماعة الإرهابية وقع ، معقبا: الوتد النفسي ليهم وقع.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الإرهابي محمود عزت كان يسيطر على نسبة 70 أو 75% من الجماعة نفسيا، معقبا: الجماعة تعاني من حالة شرذمة كبيرة جدا الفترة الحالية..واحتتمت الفترة بالقاء القبض على محمود عزت.





وتابع: محمود عزت لحق نفق 12 إلا خمسة، معقبا: أن محمود عزت يشعر بأنه تعرض للخيانة.



وأوضح أن 60 % من الإخوان الذين تم إلقاء القبض عليهم تم القبض عليهم بإرشاد الإخوان، مشددا على أن الإخوان حاليا يتسابقون من أجل إفشاء أسرار بعضهم البعض.



