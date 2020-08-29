3 أسباب تكشف أهمية الأب في حياة ابنته

هناك عدد لا يحصى من العوامل التي تشكل حتمًا وتشكل سلوكياتنا وأفكارنا ،من بين هذه العوامل شخصيات مهمة مثل آبائنا. إن وجود شخصية الأب وحبه أمر بالغ الأهمية في تطورنا ونمونا كشخص.

الآباء حماة عائلتنا.... الأب يعمل ليل ونهار لتوفير مأوى عن ابنته

إنه يكمل الدور والمحبة التي نتلقاها من أمهاتنا. لهذا السبب ، يكافح البعض منا لفهم الحد الأدنى من وجودهم باسم الحب.

إنهم يعملون ليلًا ونهارًا للتأكد من أن لدينا مأوى فوق رؤوسنا ، وطعام على المائدة والتعليم لرسم مستقبل أفضل في المستقبل. لقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بتوفير الاحتياجات الجسدية والتعليمية والنفسية والروحية لأولاده. تم تكريم مكانته في هذا الحديث:

عن أبو الدرداء: رآ رسول الله فقال:

الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ

"إن الأب هو وسط أبواب الجنة، فاحفظ إلى هذا الباب أو ضعه".

(سنن الترمذي)



الأب يخفي التعب عن ابنته

اختاروا إظهار الثقة في حراسة العش الذي بناه حتى نشعر بالأمان. بغض النظر عن نوع العلاقة التي نتمتع بها مع آبائنا ، فليكن هذا هو اليوم الذي نتأمل فيه ونقدره.

فيما يلي ثلاث طرق يلعب بها الأب دورًا مهمًا في حياة ابنته.

1. قدوة

الأب هو أحد النماذج الأولى التي نتطلع إليها ونحن نكبر. تعزز تصرفات الأب السلوك، وهذا يشمل كيف يجلب الأب نفسه ويتصرف ويعامل الناس من حوله.

ويمكن ملاحظة ذلك في كيف رأى النبي قدوة لابنة فاطمة رضى في حديث رواه عائشة رضي.



"لم أر أحدًا رأى في الكلام أشبه برسول الله من فاطمة. عندما جاءت إليه ، وقف بجانبها ، واستقبلها ، وقبلها وجلسها في مكانه. فلما جاءها النبي وقفت له وأمسكت بيده واستقبلته وقبلته وجعلته يجلس مكانها. أتت إليه خلال مرضه الأخير فسلمها وقبلها ".

على هذا النحو ، يميل الأطفال أيضًا إلى أن يكونوا أكثر تعاطفًا وكرمًا ، مع زيادة الوعي باحتياجات وحقوق الآخرين. يقدم الأب الذي يُظهر احترامًا صحيًا للآخرين في حياته مثالًا رائعًا تريد البنات أن تعكسه في حياتهن.

2. يبين لابنته كيفية تلقي الحب

على الرغم من أن الأمهات يلعبن دورًا مهمًا في حياة بناتهن ، فإن الكثير مما تتعلمه النساء عن الحياة يأتي من والدهن. منذ سن مبكرة ، تلتقط الفتيات الطريقة التي يعامل بها آباؤهن النساء الأخريات ، عادة أمهاتهن.

كان الآباء يجسدون كيف سيكون شكل زوج المستقبل. تساعد الطريقة التي يتعامل بها الأب مع الأم البنات على تعلم كيفية تلقي الحب وإعطائه ، والأهم من ذلك ، كيف يتوقعون أن يُحبوا ويُعاملوا كامرأة.

يظهر الأب ابنته كيف تحب

بعبارة أخرى ، كان الآباء قدوة لما يبدو عليه الرجل النبيل. كان الآباء يضعون الحدود الأخلاقية وتوقعات علاقة الابنة بالرجال في مرحلة البلوغ. كانت هناك العديد من الدراسات العلمية التي توضح كيف تميل الفتيات إلى اختيار شريك له نفس الصفات أو الشخصية مثل آبائهم.

عندما ترى الابنة أن والدها يعامل والدتها بشكل جيد، فإنها تعلم أنها جديرة بالاهتمام وأن المرأة يجب أن تُحَب وتُعامل بأقصى درجات الاحترام.

3. يعلم الابنة أن تتعرف على قيمتها وتكون واثقة من نفسها

أخيرًا ، يلعب الآباء أيضًا دورًا مهمًا في مساعدة الأطفال، وخاصة البنات، على اكتساب الرعاية الذاتية واحترام الذات. هذا يتجاوز التواصل ومعالجة النساء ، ولكن كيف يرى الآباء بناتهم ويكملونهم. في هذا الصدد ، يساعد الأب على تنمية احترام ابنته لنفسها وتشكيل تصورها للجمال وصورة الجسد. يؤثر وجوده على ذكاء الطفل العاطفي وتقديره لذاته وثقته بنفسه.

الأب يعلم ابنته أن تتعرف على قيمتها

إن كونك أبًا هو أحد أعظم الأوسمة والمسؤوليات التي منحها الله سبحانه وتعالى، فمن المستحيل تقريبًا أن نعوض عن الحب والرعاية التي منحنا إياها آباؤنا. تتجاوز واجباتنا كأطفال وجوده في هذا العالم.

قد لا يكون آباؤنا بالضرورة حنونًا في إظهار الحب مثل أمهاتنا، لكن دعونا ننتهز هذه الفرصة فى الاحتفال بيوم عاشوراء 10 محرم، لنشكره على تضحياته غير المرئية والدور الذي يلعبه في نمونا كشخص. جزء منه بداخلنا. نرجو أن نكرم تضحياته ونفرح له حتى يفرح الله بنا.

