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رياضة

بعد رحيل ميسي ورونالدو.. الدوري الإسباني في خطر

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت الصحف الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة أخبر إدارة ناديه برحيله عن الفريق هذا الصيف.

رحيل ميسي هو الحدث الأبرز في كافة مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإخبارية، حتى قبل إصدار أي بيان رسمي من جهته أو من جهة فريقه.

ميسي يملك في عقده شرطًا جزائيًا قيمته 700 مليون يورو، والنادي أخبر ميسي بأنه لن يسمح له برحيله سوى بعد دفع  المبلغ، لكن إلى أين سبذهب ميسي، ومن سيعوضه في برشلونة؟

برشلونة لن يكون المتأثر الوحيد برحيل ميسي، بل الدوري الإسباني برمته، والذي تأثر بالفعل بعد رحيل كريستيانو رونالدو منذ عامين عن ريال مدريد.

رحيل النجمين الأكبر في الليجا سيخفض من عوائد البث والإعلانات بالنسبة لجميع الفرق، ولا يوجد من يعوض ذلك النقص، لا نيمار ولا مبابي ولا صلاح ولا ماني .. جميعهم خارج إسبانيا.

الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أصبح ضعيفًا وقد يكون للمرة الأولى منذ 15 عامًا على الأقل بدون رونالدو أو ميسي، ميسي كان قد أعلنها أنه يفتقد منافسة رونالدو وأن الليجا بالكامل تفتقده، فما بالك عندما يرحل ميسي.
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