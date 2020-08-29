الزمالك: هزيمتنا أمام المقاولون العرب بسبب الفار.. وعلى كهربا الاعتذار

قال أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خسر أمام المقاولون العرب بسبب تقنية الفار، مشيرا إلى أن الفريق هدفه التتويج ببطولة أفريقيا .





وأكد أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم يتم خسارتنا من المقاولون العرب بالأداء ولكن كانت النتيجة بسبب تقنية الفيديو (فار)".





وتابع: "هدفنا الأول هو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير في الفترة المقبلة".





وفى سياق آخر قال أحمد مرتضى إن على محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي حاليًا،الإعتذار، ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه خاصة بعد هروبه" .



