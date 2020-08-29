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أخبار العالم

موريتانيا: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 7012

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:58 ص
كشف فيروس كورونا
كشف فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد بعد إجراء 383 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و12 إصابة مؤكدة.

وأكدت الوزارة- في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 26 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و407 أشخاص، ووصلت الوفيات 158 وفاة، في حين يتابع 447 علاجهم في المستشفيات.
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