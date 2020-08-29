موريتانيا: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 7012

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 19 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد بعد إجراء 383 فحصا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و12 إصابة مؤكدة.



وأكدت الوزارة- في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 26 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6 آلاف و407 أشخاص، ووصلت الوفيات 158 وفاة، في حين يتابع 447 علاجهم في المستشفيات.