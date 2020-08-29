تزايد أعمال العنف في السويد بعد حادث إحراق المصحف.. فيديو





أعلنت الشرطة السويدية، مساء أمس الجمعة، اندلاع أعمال عنف واحتجاجات في مدينة مالمو يوم الجمعة في أعقاب حادث إحراق نسخة من القرآن الكريم.





ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن بيان أصدرته الشرطة قوله: "المحتجون اشتبكوا مع الشرطة وأضرموا النار في إطارات السيارات بعد أن أقدم أنصار اليمين المتطرف على إحراق نسخة من القرآن في المدينة".





وأكدت الشرطة أنها تعمل على استعادة النظام والسيطرة على الأوضاع، لكنها لم تتمكن من السيطرة على الوضع بعد.





وشهدت المدينة مظاهرة لليمينيين المتطرفين بعد منع زعيم حزب "النهج الثابت" اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان من اجتماع مع أنصاره في مالمو ومنعه من دخول السويد عند الحدود.





وقالت صحيفة "آفتونبلاديت" المحلية إن مالمو شهدت عدة أنشطة مناهضة للإسلام يوم الجمعة من بينها قيام ثلاثة رجال بركل نسخة من القرآن فيما بينهم في ميدان عام.





🇸🇪🚨 ALERTE | On signale une massive présence policière à Malmö. La police déclare qu'elle n'a aucun contrôle sur la situation. pic.twitter.com/07R1Kemlyf — 🏛CasusBelli🏛 (@CasusBellii) August 28, 2020