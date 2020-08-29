بـ 5 دولارات.. عالج كورونا واحصل على النتائج فى 15 دقيقة

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) موافقة طارئة على اختبار COVID-19 الجديد الذي يمكن أن يعطي النتائج في غضون 15 دقيقة.

الاختبار ليس دقيقًا مثل اختبارات PCR التي يمكن أن تستغرق أيامًا للحصول على نتيجة.

يقول الخبراء إن المزيد من الاختبارات قد تساعدنا في التعامل مع جائحة COVID-19.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) هذا الأسبوع تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لاختبار COVID-19 الجديد الذي يسمح بقراءة النتائج مباشرة من قبل مقدمي الرعاية الصحية.

ووفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، قال "اختبار مستضد COVID-19 الجديد هذا هو إضافة مهمة للاختبارات المتاحة لأنه يمكن قراءة النتائج في دقائق ، مباشرة من بطاقة الاختبار" الدكتور جيف شورينمصدر موثوق، JD ، مدير مركز FDA للأجهزة والصحة الإشعاعية.

وأوضح أن هذا سيسمح للناس بمعرفة ما إذا كانوا مصابين "في الوقت الفعلي تقريبًا".



النتائج في 15 دقيقة

وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة Abbott ، الشركة التي أنشأت الاختبار الجديد ، فهو سهل الحمل للغاية وبأسعار معقولة ويمكن أن يقدم نتائج في 15 دقيقة ، ويكلف 5 دولارات فقط لكل اختبار.

"التفكير حتى وقت قريب كان دافعًا لتوفير اختبارات أكثر دقة. ولكن نظرًا لأن مثل هذه الاختبارات لا تزال محفوفة بالتأخيرات المتعلقة بتوافر الإمدادات بما في ذلك المسحات والكواشف ، فإننا نشعر بالقلق من أن التأخيرات المستمرة أدت إلى فقدان عدد من الحالات وإصابة المزيد من الأشخاص ، " الدكتور روبرت جلاتر ، طبيب الطوارئ في مستشفى لينوكس هيل في نيويورك.

الاختبار الجديد يسمى بطاقة BinaxNOW COVID-19 إنه اختبار مستضد يبحث عن قطع من المواد الفيروسية في العينات. هذه الاختبارات ليست دقيقة مثل اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) التي تبحث عن المادة الجينية للفيروس.

وأكد أبوت أن الجهاز سيكون "أداة مهمة لإدارة المخاطر من خلال التعرف السريع على الأشخاص المصابين حتى لا ينشروا المرض للآخرين".

بحسب ال ادارة الاغذية والعقاقيرمصدر موثوق، عملية الاختبار بسيطة.

يقوم مقدم الرعاية الصحية بمسح أنف المريض ووضع العينة على بطاقة اختبار تحتوي على كاشف اختبار. بعد حوالي 15 دقيقة ، يقرأ المزود النتائج من بطاقة الاختبار. على غرار بعض اختبارات الحمل ، يُشار إلى النتائج بعدد السطور.

يشير سطرين إلى إصابة COVID-19 ، بينما يمثل سطر واحد نتيجة سلبية.

