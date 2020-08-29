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رياضة

دراية والمنصورة وحلوان يتوجون بمسابقة الجملة الرياضية.. سوهاج والدلتا والاسكندرية يحصدون ذهبيات الثقافة الرياضية بالدورة الالكترونية للجامعات

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:00 ص
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير
فاز زياد رفعت ممثل جامعة دراية بالمركز الاول في منافسات الطلاب بمسابقة الجملة الرياضية التي اقيمت على هامش الدورة الالكترونية الاولى للجامعات التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وجاء زميله في نفس الجامعة ناثان رضا في المركز الثاني، في حين حصل احمد اشرف من جامعة دمياط على المركز الثالث.

وفي منافسات الطالبات توجت مريم ايمن بالمركز الاول، وحلت شيماء جمال من جامعة حلوان في المركز الثاني، كما جاءت مريم وليد من جامعة الاسكندرية في المركز الثالث .. أما في منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة فقد حصل كل من احمد عثمان ومختار عبد الرؤوف ممثلا جامعة حلوان واسلام عبد الرحمن من جامعة سوهاج على المراكز الثلاثة الاولى على الترتيب.

وكانت مسابقة الثقافة الرياضية قد اسفرت عن فوز احمد عاطف من جامعة سوهاج بالمركز الاول، وعبد الرحمن سعيد من جامعة حلوان بالمركز الثاني، ومحمد مسعد من جامعة الازهر بالمركز الثالث في منافسات الطلاب .. وحصول ايمان عيد من جامعة الدلتا على المركز الاول، وسارة مصباح من جامعة القاهرة على المركز الثاني، ورنا ايمن من جامعة المنوفية على المركز الثالث في منافسات الطالبات .. في حين حصد عبد الله عصام من جامعة الاسكندرية، وزاهر محمد من جامعة المنوفية، وصبري عبد الحميد من وزارة التعليم العالي على المراكز الثلاثة الاولى بمنافسات ذوي الاحتياجات الخاصة على الترتيب.
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