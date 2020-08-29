طائرة سموحة بنات تحت 16 سنة ثانى الجمهورية

حقق فريق سموحة للكرة الطائرة بنات تحت ١٦ سنة المركز الثاني على مستوى الجمهورية .





يضم فريق سموحة كلا من : اريج محمد ، لوجين احمد ، حبيبه عبد اللطيف ، بسملة عادل ، فاطمة مراد ، هنا أيمن ، شهد محمود ، سلمى عيد ، روان محمد ، جنى أحمد ، نور خالد ، نور هشام ، لينا عبد السلام ، هنا محمد ، ايمان عمرو ، سلمى سامح ، فريدة محمد ، ملك خالد ، رنيم محمد ، ملك بدر .



