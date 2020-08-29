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رياضة

طائرة سموحة بنات تحت 16 سنة ثانى الجمهورية

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:02 ص
سوحة
سوحة
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حسام الحارتي
حقق فريق سموحة للكرة الطائرة بنات تحت ١٦ سنة المركز الثاني على مستوى الجمهورية .

يضم فريق سموحة كلا من : اريج محمد ، لوجين احمد ، حبيبه عبد اللطيف ، بسملة عادل ، فاطمة مراد ، هنا أيمن ، شهد محمود ، سلمى عيد ، روان محمد ، جنى أحمد ، نور خالد ، نور هشام ، لينا عبد السلام ، هنا محمد ، ايمان عمرو ، سلمى سامح ، فريدة محمد ، ملك خالد ، رنيم محمد ، ملك بدر . 

يتكون الجهاز الفنى من : نعمات عبد المنعم مدير فنى ، أحمد إكرام مدرب عام ، حسن حامد إدارى الفريق ، وائل محمد مخطط أحمال ، سهيله محمد مخطط أحمال ويشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى رجب عبد النبى .
طائرة سموحة بنات تحت 16 سنة ثانى الجمهورية
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