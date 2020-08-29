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10 منح مجانية من جامعة 6 أكتوبر لبرنامج مصر تستطيع....فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:02 ص
جامعة 6 أكتوبر
جامعة 6 أكتوبر
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اسراء صبري
قال جمال سامي، رئيس جامعة 6أكتوبر، إن الجامعة تعد من أكبر وأعرق الجامعات الخاصة في مصر، متابعا: لدينا أكثر من 25 ألف طالب في 14 كلية.

كما أعلن عن تقديم جامعة 6 أكتوبر 10 منح لبرنامج "مصر تستطيع"، سيتم تقسيمهم بحيث يقدم 5 منح لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، والخمس الأخرين للمتفوقين.

وفيما يخص الشروط، أشار إلى أنها تتمثل في إجتياز الحد الأدنى للقبول بالجامعة ، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القبول، متابعا: المنح ستوزع على كليات القطاع الطبي والحاسبات والمعلومات و الهندسة والإدارة و الاقتصاد واللغات والفنون التطبيقية والإعلام والسياحة وتربية والعلاج الطبيعي.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن  المنح على موقع الجامعة مع بدء الأسبوع الثاني من سبتمبر، كما أن التقدم سيكون إلكتروني.
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