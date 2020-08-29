10 منح مجانية من جامعة 6 أكتوبر لبرنامج مصر تستطيع....فيديو

قال جمال سامي، رئيس جامعة 6أكتوبر، إن الجامعة تعد من أكبر وأعرق الجامعات الخاصة في مصر، متابعا: لدينا أكثر من 25 ألف طالب في 14 كلية.
كما أعلن عن تقديم جامعة 6 أكتوبر 10 منح لبرنامج "مصر تستطيع"، سيتم تقسيمهم بحيث يقدم 5 منح لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، والخمس الأخرين للمتفوقين.
وفيما يخص الشروط، أشار إلى أنها تتمثل في إجتياز الحد الأدنى للقبول بالجامعة ، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القبول، متابعا: المنح ستوزع على كليات القطاع الطبي والحاسبات والمعلومات و الهندسة والإدارة و الاقتصاد واللغات والفنون التطبيقية والإعلام والسياحة وتربية والعلاج الطبيعي.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن المنح على موقع الجامعة مع بدء الأسبوع الثاني من سبتمبر، كما أن التقدم سيكون إلكتروني.
كما أعلن عن تقديم جامعة 6 أكتوبر 10 منح لبرنامج "مصر تستطيع"، سيتم تقسيمهم بحيث يقدم 5 منح لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، والخمس الأخرين للمتفوقين.
وفيما يخص الشروط، أشار إلى أنها تتمثل في إجتياز الحد الأدنى للقبول بالجامعة ، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القبول، متابعا: المنح ستوزع على كليات القطاع الطبي والحاسبات والمعلومات و الهندسة والإدارة و الاقتصاد واللغات والفنون التطبيقية والإعلام والسياحة وتربية والعلاج الطبيعي.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن المنح على موقع الجامعة مع بدء الأسبوع الثاني من سبتمبر، كما أن التقدم سيكون إلكتروني.