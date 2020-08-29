10 منح مجانية من جامعة 6 أكتوبر لبرنامج مصر تستطيع....فيديو

قال جمال سامي، رئيس جامعة 6أكتوبر، إن الجامعة تعد من أكبر وأعرق الجامعات الخاصة في مصر، متابعا: لدينا أكثر من 25 ألف طالب في 14 كلية.



كما أعلن عن تقديم جامعة 6 أكتوبر 10 منح لبرنامج "مصر تستطيع" ، سيتم تقسيمهم بحيث يقدم 5 منح لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، والخمس الأخرين للمتفوقين.



وفيما يخص الشروط، أشار إلى أنها تتمثل في إجتياز الحد الأدنى للقبول بالجامعة ، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القبول، متابعا: المنح ستوزع على كليات القطاع الطبي والحاسبات والمعلومات و الهندسة والإدارة و الاقتصاد واللغات والفنون التطبيقية والإعلام والسياحة وتربية والعلاج الطبيعي.



وأوضح أنه سيتم الإعلان عن المنح على موقع الجامعة مع بدء الأسبوع الثاني من سبتمبر، كما أن التقدم سيكون إلكتروني.