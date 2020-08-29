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رياضة

اتحاد الكرة: مباراة الأهلي والمصري في موعدها ولا نية للتأجيل

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:32 ص
مباراة الأهلي
مباراة الأهلي
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محمد رشاد
أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يوجد أي نية لتأجيل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والمقرر لها مساء السبت ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من مسابقة دوري المصري.

وأضاف العطار في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"  :"البروتوكول الجديد رابيد تيست تم وضعه من وزارة الصحة وليس من اتحاد الكرة نحن لا نخترع شيء".

وتابع :"رغم أن وزارة الصحة أخطرتنا بالروتوكول الجديد إلا أننا انتظرنا الخطاب الرسمي من أجل تنفيذ القرار".

وعن حقيقة وجود عينات إيجابية مصابة بفيروس كورونا داخل فريق الأهلي، أوضح العطار قائلًا :"غير صحيح وجود أي إصابة داخل فريق الأهلي، والدليل على كلامي أن جميع لاعبي الأهلي في الملعب، وإذا حدث ووجد حالة مصابة سيتم منع اللاعب من النزول للملعب".
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