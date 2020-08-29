اتحاد الكرة: مباراة الأهلي والمصري في موعدها ولا نية للتأجيل

أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يوجد أي نية لتأجيل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والمقرر لها مساء السبت ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من مسابقة دوري المصري.





وأضاف العطار في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"البروتوكول الجديد رابيد تيست تم وضعه من وزارة الصحة وليس من اتحاد الكرة نحن لا نخترع شيء".





وتابع :"رغم أن وزارة الصحة أخطرتنا بالروتوكول الجديد إلا أننا انتظرنا الخطاب الرسمي من أجل تنفيذ القرار".



