اليوم.. الحكم على 3 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ حرق كنيسة كفر حكيم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حكمها على ٣ متهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ حرق كنيسة كفر حكيم.





يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وأمانة سر حمدى الشناوي.





وكشفت تحقيقات النيابة تورط المتهمين بحريق كنيسة كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.



