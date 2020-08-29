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حوادث

اليوم.. الحكم على 3 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ حرق كنيسة كفر حكيم

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:02 ص
محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة
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أحمد مهدي
تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حكمها على ٣ متهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ حرق كنيسة كفر حكيم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وأمانة سر حمدى الشناوي.

وكشفت تحقيقات النيابة تورط المتهمين بحريق كنيسة كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل إضافة عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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