طارق العشري: لا نعلم بنتائج مسحات كورونا حتى الآن وسنلعب مباراة الأهلي

أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، أن فريقه سيواجه الأهلي في موعد المباراة ولكن لا نعلم نتيجة مسحات كورونا حتى الآن.





وقال خلال تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم سبورتس، إن حتى الآن لا يعلم نتائج مسحة كورونا الخاصة بفريقه، لذلك لم يصل للتشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، خضعنا لمسحات كورونا منتصف الليل ولم نعلم بالنتيجة حتى الآن"





وأوضح، أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للمصري، تحدث مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ليعرض على فايلر تأجيل المباراة، لكن المدرب رفض نهائيًا تأجيل مباراة الأهلي والمصري 24 ساعة وهذا قراره واحترمه.





ومن جانبه رد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قائلا:" نتائج المسحة الخاصة بفريق المصري أرسلت إلى عبد الظاهر السقا منذ 4 ساعات، بالإضافة لقيام محمد سلطان بإرسالها أيضا لطبيب الفريق".





وأضاف:" نتيجة المسحة عند المصري منذ الساعة السابعة مساء الجمعة، وبها كل التفاصيل الخاصة باللاعبين".



