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أخبار العالم

مجلس الأمن يجدد تفويض اليونيفيل في لبنان عاما ويخفض عددها

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
جدّد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة تفويض قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان "يونيفيل" لسنة واحدة، وخفّض عديد هذه القوّة.

وطالب المجلس بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخطّ الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل.

وأشار دبلوماسيّون إلى أن المجلس تبنى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته فرنسا.

ونصّ القرار على أنّه ”إقرارًا منه بأن اليونيفيل طبقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السّلام والأمن منذ ذلك الحين فإن المجلس يقرّر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفًا".

ودعا المجلس حكومة لبنان إلى "تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها، بما في ذلك كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق".
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