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رياضة

لا تصدر من "عيل" صغير.. هشام يكن: تصريحات فاروق جعفر هدفها إرضاء شخص بعينه

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:29 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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محمد رشاد
انتقد هشام يكن نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، تصريحات فاروق جعفر حول مجاملة الأندية المصرية خلال حقبة الثمنينات من الحكام الأفارقة في مصر.

وقال يكن في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"لم يحصل من قبل أن تمت مجاملة من الحكام، وإذا حدث ذلك فهذا شيء طبيعي بسبب خوف الحكم من الجماهير".

وتابع :"إذا كان يوجد مجاملة من التحكيم فهذا شيء طبيعي، فكان يوجد مباريات نعاني منها خارج ملعبنا مثل لقاء كانون ياوندي عندما احتسب الحكم ضربتي جزاء ليست صحيحة".

وأكمل :"في مباراة جورما هيا تم إعادة ضربة الجزاء مرتين وهذا حدث أمام نيجيريا أيضًا، حديث فاروق جعفر مرفوض تمامًا لأن الهدف من ذلك إرضاء شخص ما".

وواصل :"تصريح فاروق جعفر لا يُصدر من طفل صغير، ولو حدث مجاملة في بعض المباريات فيتم مجاملة الفريق المنافس في ملعبه".

وأوضح :"الهدف من تصريحات فاروق جعفر هو إلغاء البطولات السابقة من أجل إثبات بطولات القرن الـ21".

وأنهى :"أنا حققت بطولتين أفريقيا من خلال الفوز على أسيك في كوت ديفوار ثم كوتوكو فأين المجاملة؟".

جدير بالذكر أن فاروق جعفر أثار حالة من الجدل في يوليو الماضي بعدما كشف أن بعض الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها من الحكام الأفارقة.
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