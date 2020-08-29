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حوادث

تجديد حبس تاجر مخدرات الزاوية الحمراء

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:11 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
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عمرو خليفة
أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (كمية من مخدر الفودو "وزنت 600 جرام" - مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وضبط (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1 واحد كيلو جرام" - مبلغ مالى – سلاح أبيض – ميزان حساس – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية.
 
وضبط (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 195 جرام" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
 
وضبط (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وضبط (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 124 جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
 
كما تم ضبط (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1,040 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.
 
وضبط (عدد 1906 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول- مقص معدنى ) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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