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توك شو

بعد القبض على محمود عزت.. محمد موسى يقدم التحية العسكرية لرجال الأمن الوطني.. شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:16 ص
محمد موسى
محمد موسى
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قسم التوك شو
قدم الإعلامي محمد موسى، التحية العسكرية على الهواء لرجال الأمن الوطني، قائلا : اسمحولي اقدم التحية العسكرية لصقور الأمن الوطني الذين اسقطوا الصيد الثمين، بعد القبض على القيادي الاخواني محمود عزت القائم باعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة. 

وأضاف "موسى" خلال برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم" ، ان النسور المصرية لا تنام، متابعا: "كل التحية والتقدير لرجل وصقور الأمن الوطني الذين لن ينامون لمواجهة الإرهاب وحماية الوطن" .

وألقت قوات الأمن القبض على القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، محمود عزت القائم باعمال المرشد العام ومسئول التنظيم الدولي للجماعة، بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذه وكرا للاختباء، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف التضليل.

وأسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته.

يذكر أن محمود عزت هو المسئول الاول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو والتي كان من أبرزها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات عام 2015 حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام  2015 حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016 ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016 وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019. 
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