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مرأة

استخدمى هذا الزيت لمنع تساقط الشعر

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يعد  زيت الأرجان من الزيوت الطبيعية والجمالية التي تستخرج من حبوب شجرة الأرجان الغني بالأحماض الدهنية غير المشبعة وفيتامين هاء.


لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ استخدامات زيت الأرجان وفوائده الجمالية ولمنع تساقط الشعر .


١- يساعد ع الحد من تساقط الشعر عن طريق وضعه كماسك ساعتين ع الشعر ثلاث مرات بالاسبوع.


٢- يساعد ع التخلص من القشره عن طريق وضعه لمده ساعتين ع فروه الرأس ثم تدليك الرأس بعدها بخل التفاح وغسله جيدًا.


٣- يساعد ع التخلص من نفشة الشعر .


٤- مرطب رائع للبشره قبل المكياج واثناء الليل.


٥- يساعد ع تأخير علامات الشيخوخة.

٦- مزيل رائع للمكياج.

٧- يعتبر رائع كمذيل للأظافر.

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