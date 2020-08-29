استخدمى هذا الزيت لمنع تساقط الشعر

يعد زيت الأرجان من الزيوت الطبيعية والجمالية التي تستخرج من حبوب شجرة الأرجان الغني بالأحماض الدهنية غير المشبعة وفيتامين هاء.

١- يساعد ع الحد من تساقط الشعر عن طريق وضعه كماسك ساعتين ع الشعر ثلاث مرات بالاسبوع.

٢- يساعد ع التخلص من القشره عن طريق وضعه لمده ساعتين ع فروه الرأس ثم تدليك الرأس بعدها بخل التفاح وغسله جيدًا.





