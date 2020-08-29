كبرت إمتى.. هاني شنودة: العمر ده فات زي السهم المارق

كشف الموسيقار الكبير هاني شنودة، تفاصيل مشواره الفني وما حققه في المجال الفني ويسعى له.





وقال شنودة، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الجمعة، إنه قضيت عمري كله في حي الموسيقى، مضيفا انه وصل لمحطة أواخر السبعينات من عمري دون أن أشعر.





وأضاف :"أصبح عندي 78 عامًا، والعمر ده فات زي السهم المارق، وببص في المراية فجأة قلت إيه ده كبرت إمتى؟ مضيفًا: "عمري فات واستهلك وأنا قاعد على البيانو بس ومعملتش حاجة تانية".





وتابع انه : " خلقت عشان أسعد الشعب المصري"، مستدركا انه: «بحيي المخرج اللي قدر يجمع كل الأعمال دي كلها في كليب في منتهى الجمال».



