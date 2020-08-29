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بين الناس

مواطنة تستغيث من انتشار القمامة بمنطقة امبابة

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:01 ص
شكاوي صدي البلد
شكاوي صدي البلد
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احمد قطب
ارسلت القارئة فاطمة محمد شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من  انتشار القمامة في منطقة امبابة امتداد البوهى.

وقالت محمد في شكواها  نحن سكان شارع البوهي نعاني من تراكم القمامة وانتشار الرائحة الكريهة مما يمكن ان تتسبب في انتشار الامراض وسط سكان المنطقة.

اقر ايضا :

 وطالبت فاطمة محمد المسؤلين حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة .

وللتواصل مع القارئة الاتصال علي رقم 01019153001


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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