مواطنة تستغيث من انتشار القمامة بمنطقة امبابة

ارسلت القارئة فاطمة محمد شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من انتشار القمامة في منطقة امبابة امتداد البوهى.





وقالت محمد في شكواها نحن سكان شارع البوهي نعاني من تراكم القمامة وانتشار الرائحة الكريهة مما يمكن ان تتسبب في انتشار الامراض وسط سكان المنطقة.





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وطالبت فاطمة محمد المسؤلين حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة .





وللتواصل مع القارئة الاتصال علي رقم 01019153001









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