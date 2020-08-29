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منوعات

أقوى إعصار يضرب أمريكا.. لورا شرد الأُسر ودمار بمليارات الدولارات| فيديو وصور

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:32 ص
إعصار لورا
إعصار لورا
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عزة عاطف
تسبب إعصار لورا وهو أحد أقوى الإعصارات التي ضربت الولايات المتحدة على الإطلاق، في دمار شديد بطول ساحل الخليج وأضرار بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وترك 750 ألفًا آخرين في معاناة من انقطاع الكهرباء.

تسبب الإعصار الضخم في المزيد من الفيضانات والرياح الشديدة حيث تحركت بقايا الإعصار المخيف من الفئة 4 باتجاه الشرق عبر ولايات تينيسي، ميسيسيبي وألاباما في اليوم التالي من ضربه لكنيسة ومنازل في أركنساس. 
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ورغم ضعف إعصار لورا عند منخفض استوائي في وقت متأخر من يوم الخميس ، لكنه قد يصبح عاصفة مدارية مرة أخرى بمجرد أن يتحرك قبالة ساحل وسط المحيط الأطلسي غدًا السبت. 

تم إجلاء أكثر من 580 ألف شخص على طول ساحل الخليج من العاصفة المرعبة كما كان من قبل وبعد أن أظهرت الصور الجوية شدة الدمار الذي تسبب فيه.  

قطعت العاصفة الأسطح وحافظت على قوتها الشرسة بينما استمرت في الغضب لمئات الأميال في الداخل، كما أن سرعة الرياح القصوى للإعصار البالغة 150 ميلًا في الساعة تجعله من بين أقوى الأنظمة المسجلة في الولايات المتحدة.

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