AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بحبك وبرتاحلك.. أنغام تحصد نصف مليون مشاهدة في ساعات على يوتيوب

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:03 ص
أنغام
أنغام
Advertisements
سعيد فراج
حصدت الفنانة أنغام، 524 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كلباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعد مرور ساعات على طرحه عبر قناتها الرسمية أمس 28 أغسطس. 

يأتي ذلك بعدما روجت أنغام، لأغنيتها خلال الفترة الماضية، وأعلنت أمس عبر حسابها على انستجرام، عن موعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب. 

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.

وكانت آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدا"، وضم 14 أغنية، أبرزها "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "مطمنة"، "ياريتك فاهمنى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنغام تطرح كليب أغنيتها «بحبك وبرتاحلك» على تيك توك ..شاهد

أنغام تطرح أغنيتها الجديدة بحبك وبرتاحلك.. اليوم

أنغام تطرح فيديو كليب أغنية بحبك وبرتحلك على يوتيوب

بحبك وبرتاحلك.. أنغام تطرح أحدث كليباتها على يوتيوب

بحبك وبرتاحلك.. هل تستعد أنغام للزواج الخامس بعد ظهورها بـ الدبلة

بحبك وبرتاحلك.. رانيا يوسف تهنئ أنغام بكليبها الجديد

ترشيحاتنا

محدش ياكل أكل مكشوف في الشارع.. هاني الناظر يحذر: كورونا يصيب الجهاز الهضمي حاليا.. فيديو

شروط استيراد السيارات في السعودية والسيارات المحظورة

الطويلة: اختلفنا مع الأهلي حول بنود بيع كريم فؤاد

هاشتاج ادعم الزمالك ادعم ساسي يتصدر التريند.. مغردون: بنعتبرك ابن النادي مش مجرد محترف

أخبار الأهلي| أزمة داخل الفريق بسبب معلول .. حقيقة تراجع أحمد فتحي عن الانضمام لـ بيراميدز

أخبار الفن | حادث منال سلامة وابن ماجد المصري.. مدحت العدل يتنمر على سعد الصغير.. فيديوهات فاضحة لـ دانا جبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج الربو..10 فوائد لتناول العسل الأبيض

في ثوانٍ.. أسرع 3 طرق للتخلص من آلام الظهر أثناء قيادة السيارة

بعد فيديو رقص TikTok.. مطالبات بمنع النساء من الخدمة العسكرية الأمريكية