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مرأة

4 حيل لتطويل الاظافر بسهولة

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:54 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تلجأ بعض النساء الى معرفة بعض الحيل للحصول على  الأظافر الطويلة التى تعتبر من علامات الأنوثة عند الفتيات، لكن لسوء الحظ تتعرض كثير من الفتيات لمشكلة تشقق او كسر الأظافر، .

لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، بعض العناصر الطبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع.

الزنك :

يوجد في البحريات

بذور الشيا وحب القرع وبذر دوار الشمس

البيوتين :

متواجد في البيض و اللحم الاحمر والدجاج

الكبريت : متوفر في االكرنب والبروكلي والبصل

الخطوط البيضاء :

قد لا تكون المشكلة بنقص عناصر تغذوية ،قد تكون بسبب تعرض الاظافر لضربات او تناول بعض الأدوية او بعض المشاكل الصحيةلذلك يجب مراجعة طبيب جلدية.

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