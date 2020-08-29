لانقاص الوزن..طريقة تحضير شوربة المشروم دايت

المقادير شوربة المشروم:

٥- قومي بالتقليب حتى تمام ذوبان الدقيق و اتركي الوعاء على النار حتى الغليان ثم خففي النار و أضيفى الملح و الفلفل و دعيه حتى يصبح قوام الشوربة سميكًا.

