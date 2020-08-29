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لانقاص الوزن..طريقة تحضير شوربة المشروم دايت

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:45 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الدكتورة سهام سوقية ، خبيرة التغذية عبر صفحتها على "الفيسبوك"،طريقة تحضير عمل شوربة المشروم الدايت بطريقة صحية.


المقادير شوربة المشروم:

كوب فطر


شرائح بصل مفروم


نصف ملعقة صغيرة ثوم مهروس


ملعقة صغيرة من الزيت


2 ملعقة كبيرة دقيق أسمر


4 كوب ماء


3 ملعقة كبيرة حليب بودرة منزوع الدسم


رشة صغيرة من الملح


فلفل أسود


1ملعقة كبيرة بقدونس مفروم


١- ضعى وعاء على النار قومي بتسخين الزيت ثم شوحي فيه البصل والثوم


٢- ثم قومي بإضافة الفطر و قلّبي لدقائق قليلة


٣- اضيفي الدقيق و قلّبي لمدة دقيقتين بسرعة


٤- ثم قومي بإذابة الحليب فى كوب ماء دافئ و يتم اضافة الحليب مع باقى كمية الماء.


٥- قومي بالتقليب حتى تمام ذوبان الدقيق و اتركي الوعاء على النار حتى الغليان ثم خففي النار و أضيفى الملح و الفلفل و دعيه حتى يصبح قوام الشوربة سميكًا.


عند التقديم أضيفي البقدونس للتزيين


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